В Можайске состоялась выездная администрация

Выездная администрация прошла в Клементьевском Доме культуры. Жителями были озвучены вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, благоустройства, а также ремонта и содержания автомобильных дорог, сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

В рамках встречи поступило обращение от местного жителя деревни. В связи с погодными условиями и выпадением православных праздников на планируемые субботники жители не могут собраться вместе и навести порядок около своих домов. Инициативный житель деревни Перещапово Михаил напомнил про необходимость проведения такого мероприятия, предложил свою помощь и содействие при проведении уборки.

Посещение «Выездной администрации» дает жителям возможность получить рекомендации у специалистов социальной сферы, решение вопросов ЖКХ, касающихся капитального ремонта, уборки, ремонта подъездов и т.д, получение юридических консультаций, консультации у социального координатора Государственного фонда «Защитники Отечества» по вопросам, связанным с поддержкой участников СВО их родных и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.