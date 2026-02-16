В Можайске школьников посвятили в движение «Орлята России»

В Можайском округе 12 февраля прошла церемония посвящения учеников начальных классов в движение «Орлята России». Галстуки ребятам вручили глава округа Денис Мордвинцев и ветеран боевых действий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие состоялось для учеников четырех школ Можайского округа. В этот день школьники получили разноцветные галстуки — символы принадлежности к команде «Орлят России».

В церемонии приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и ветеран боевых действий, кавалер медали Суворова Роман Гомыляев. Почетные гости лично повязали галстуки детям и пожелали им успехов.

— Ребята, герои живут среди нас. Быть «Орленком» — значит быть честным, смелым и готовым прийти на помощь, — обратился к школьникам Денис Мордвинцев.

Для новых участников движения этот день стал началом нового этапа, наполненного полезными делами и интересными проектами. Организаторы отметили, что патриотическое воспитание в округе строится на личном примере и поступках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.