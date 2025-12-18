В Можайске провели работы по уборке неликвидной древесины

Работы по уборке неликвидной древесины выполнены на общей площади 216,3 гектара возле села Мокрое, поселков Бородино и учхоза «Александрово», садовых товариществ «Кромино», «Григоровка-1», «Мечта», «Керамзит» Можайского муниципального округа, а также вдоль автодороги М-1 «Беларусь».

«Главная цель таких мероприятий — навести порядок в лесу, устранить сухостойные, поваленные и больные деревья, что предотвратит распространение вредных организмов и снизит риск возникновения пожаров. Кроме того, после проведения работ по уборке неликвидной древесины лес становится более привлекательным для посещения. Это мотивирует людей бережно относиться к природе, не оставлять после себя мусор», — отметил старший участковый лесничий Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Белинский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.