В Можайске провели десятый юридический прием участников СВО и ветеранов

Участники специальной военной операции, ветераны локальных конфликтов и члены их семей получили бесплатную юридическую помощь 16 октября в военном комиссариате Можайска. На десятый прием обратились семь человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежемесячные приемы объединяют представителей разных ведомств: заявители могут получить консультации по нескольким темам в одном месте. Каждое обращение рассматривают индивидуально, при необходимости работу продолжают после встречи.

В приеме участвовали Можайский городской прокурор Даниил Гаврилов, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова. Консультации также провели представители юридического и социального отделов администрации округа, адвокаты Адвокатской палаты Московской области, сотрудники ОМВД и Социального фонда России.

Чаще всего обращения касаются документального оформления статуса погибшего, положенных выплат и наследства. Галина Аксенова отметила, что совершеннолетние дети и другие взрослые родственники иногда ошибочно считают себя единственными получателями выплат. На приеме также разбирали земельные вопросы, в том числе имущественную проблему матери погибшего бойца, и сложные случаи выплат за ранение человеку, уже признанному погибшим.

«Это очень важная и актуальная тема, требующая детальной проработки», — отметила Галина Аксенова.

Бесплатные юридические консультации проходят каждую третью пятницу месяца в военном комиссариате Можайска с 10:00 до 12:00. Дату следующего приема сообщат дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.