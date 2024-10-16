В Можайске прошло заседание комиссии по социально-трудовым отношениям

В Можайском городском округе состоялось расширенное заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главной темой встречи стала реализация мер по социально- правовой защите молодежи, укреплению семьи, заботе о материнстве и детстве в рамках заключенного на 2023–2025 годы соглашения между администрацией округа, координационным советом профсоюзов и территориальным объединением работодателей «Совет директоров Можайского городского округа».

Участники встречи обсудили ключевые аспекты социальной поддержки семей, включая семьи участников СВО, подробно обсудив нововведения в законодательстве.

Координатор территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Елена Заболотная проинформировала о ходе выполнения поставленных в округе задач в рамках территориального соглашения между администрацией, координационным советом профсоюзов и советом директоров.

Председатель координационного совета профсоюзов Тамара Луговцова отметила, что с 7 октября в рамках всемирного дня действий «За достойный труд» проходит Всероссийская акция профсоюзов «Достойный труд — основа благополучия семьи». Кроме того, Луговцова проинформировала о проведении учреждениями, организациями и предприятиями округа работы по заключению коллективно-договорных отношений и напомнила участникам заседания, что коллективные договоры обеспечивают сотрудникам надежную защиту их прав — ведь в них включаются социальные гарантии, финансовые и иные меры поддержки семей работников.

По итогам заседания были даны рекомендации по организации конкретных мероприятий по регулированию социально- трудовых отношений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.