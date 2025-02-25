В Можайске прошло торжественное вручение паспортов 20 юным жителям

В торжественной церемонии вручения паспортов, которая состоялась в Можайском ЗАГСе, приняли участие заместитель главы округа Мария Азаренкова, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе. Поддержать юных граждан пришли их родственники и друзья, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дерзайте и будьте смелыми! Знайте, что только у тех, кто стремится быть первым и не боится трудностей, все обязательно получится! Хорошо учитесь, радуйте своих родителей и, конечно, делайте Можайский округ еще лучше», — обратилась к присутствующим Мария Азаренкова.

Она также поблагодарила родителей за достойное воспитание детей и призвала поддерживать их в любых начинаниях.

Получение паспорта — это важное и торжественное событие. Оно означает, что ребята уже осознают свои права и обязанности, а также важность патриотизма и любви к Родине.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.