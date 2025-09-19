В Можайске прошла Всероссийская акция «Самбо в парках»

18 сентября в парке «Ривьера» состоялось яркое спортивное событие — показательные выступления воспитанников Можайской спортивной школы олимпийского резерва. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Самбо в парках» и партийных проектов «Единой России» «Выбор сильных» и «Детский спорт». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом к участникам акции и спортсменам обратились глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Можайского городского округа Лидия Афанасьева, директор Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин и директор парка «Ривьера» Александр Калинин.

Они отметили важность развития массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни среди детей и молодежи, а также поблагодарили тренеров за их вклад в воспитание чемпионов.

Акцию активно поддержали около 50 школьников округа, которые пришли поболеть за своих товарищей и своими глазами увидеть зрелищные элементы самбо и дзюдо.

Мероприятие стало настоящим праздником спорта, силы и духа, продемонстрировав высокий уровень подготовки можайских спортсменов и растущий интерес к самбо среди подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.