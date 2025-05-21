В Можайске прошел прием граждан

сегодня в 15:40

Глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев совместно с городским прокурором Даниилом Гавриловым провел прием граждан, на котором обсудили волнующие жителей вопросы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По-прежнему самые частые обращения касаются сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и состояния дорог.

«В частности, жительницы домов по улице Железнодорожная обратились с проблемой подтопления участков. Уже в ближайшее время специалисты из профильных отделов на месте оценят ситуацию и разработают алгоритм решения», — следует из сообщения.

Записаться на прием к главе муниципалитета можно по номеру общего отдела администрации округа: 8(49638)22-360