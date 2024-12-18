В Можайске прошел фестиваль многодетных семей

Традиционный фестиваль «Крепкая семья — сила России» многодетных семей прошел в Можайском округе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего в мероприятии приняли участие семь семей — Власовы, Мироновы, Шелепенковы, Гейда, Деньковы, Шпаковы и Латышевы.

По задумке участников, у каждой из них был свой образ — музыкальный, народный, спортивный.

«Мы долго готовились к фестивалю, и сегодня получили настоящее удовольствие! Отлично провели время, наши дети подружились. Будем общаться дальше, и обязательно проведем еще не один такой праздник», — поделилась Дарья Власова.

В программе фестиваля были продемонстрированы видеоролики «один день из жизни семьи», рубрика «вопрос-ответ», а также творческие номера.

В завершении мероприятия участники получили памятные ценные призы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.