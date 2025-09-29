В Можайске продолжают благоустройство сквера «Аллея Героев»
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского округа
В Можайском округе приступили к важному этапу преображения знакового места — сквера «Аллея Героев». Работы затронут территорию площадью 0,51 га, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Проект комплексный и направлен на создание комфортного, безопасного и современного пространства для отдыха жителей и гостей округа.
Специалисты уже приступили к укладке новых пешеходных тропинок. Более 1870 квадратных метров заменят на современное покрытие из бетонной плитку. На территории появятся новые деревья, кустарники и цветники — растения подобраны так, чтобы сквер радовал посетителей в любое время года. Добавят места для отдыха — появятся новые скамейки и урны. В темное время суток сквер будут освещать современные энергоэффективные светильники, а поддерживать порядок круглосуточно помогут новые камеры видеонаблюдения.
— Это место действительно важное и для города, и для округа. Ежедневно десятки людей посещают «Аллею Героев» или стелу «Можайск — город воинской славы». Это одна из центральных площадок города. Наша задача — сделать территорию функциональной, удобной и красивой, — поделился Михаил Капустин, директор «Единого дорожно-транспортного центра».
Согласно графику, основные работы по благоустройству сквера планируется завершить до 19 октября.