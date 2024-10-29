В Можайске подвели итоги лета и отметили передовиков сельского хозяйства

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев вручил Почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам предприятий, а также трудовым коллективам ЗАО «Тропарево», АО «Колхоз Уваровский» и ООО «Совхоз Можайский». Он поздравил механизаторов, зоотехников, операторов свиноводческих комплексов, инженеров-зоологов, всех, кто своим трудом развивает агропромышленный комплекс округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Все хозяйства нашего округа своевременно провели посевную и уборочную кампанию. В этом году лидером по качеству и количеству переработанной продукции является ЗАО „Тропарево“», , — подчеркнул Мордвинцев.

История этого аграрного предприятия началась в 2003 году. На данный момент там насчитывается свыше 190 тысяч голов свиней.

Животноводство традиционно распространено в Можайском округе. Сейчас здесь насчитывается 3393 головы крупного рогатого скота, из них — 1507 коров. По состоянию на октябрь 2024 года произведено 22 819 тонн мяса свиней, крупного рогатого скота и овец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.