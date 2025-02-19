В Можайске почтили память комдива 32-й дивизии

В можайском парке Победы города прошла вахта памяти, посвященная 83-й годовщине со дня трагической гибели в Долине Смерти под Можайском легендарного комдива 32-й стрелковой дивизии Виктора Ивановича Полосухина, сообщили в пресс-службе округа.

Митинги с возложением венков и живых цветов в Вечному огню и к могиле Виктора Полосухина проходят в памятный день 18 февраля ежегодно.

Торжественный церемониал начался с внесения на площадь перед Вечным огнем флага Российской Федерации и боевого знамени 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии.

"Здесь, на Можайской земле, полковник Полосухин со своими бойцами совершил невозможное: он шесть дней, так необходимых для организации обороны Москвы, сдерживал натиск немцев. Мы помним, низко кланяемся и говорим спасибо за этот подвиг. И также говорим спасибо тем ребятам, которые сегодня на СВО защищают целостность нашей страны", - сказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Обращаясь к юнармейцам и молодым волонтерам Подмосковья, присутствовавшим на вахте памяти, Денис Мордвинцев призвал их учить историю своей великой Родины и Можайской земли, а также помнить и гордиться защитниками Отечества, которые не дают ее исказить и переписать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.