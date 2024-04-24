В Можайске открылся новый сетевой магазин

сегодня в 17:24

В апреле новый магазин «Fix Price» открыл двери своим покупателям в Можайском округе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Всего в регионе работает более 481 магазина «Fix Price».

Ассортимент магазина на улице Полосухина состоит из порядка 2 000 товарных наименований в 20 категориях, среди которых бытовая химия, продукты питания, одежда, канцтовары, товары для дома и детей, красоты и здоровья.

Ранее в Можайском городском округе открылся магазин «Ярче» на улице Мира, а также на Коммунистической улице открылся сетевой магазин «Светофор».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.