В Можайске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Арсенал»

Секретарь местного отделения партии, глава Можайского округа Денис Мордвинцев отметил, что открывшийся в округе спортобъект «Арсенал» станет местом, где вырастут новые олимпийские чемпионы. Об этом сообщает пресс-служба серкетаря.

Спорткомплекс был построен в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» и станет домашней ареной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

В торжественном открытии ФОКа приняли участие секретарь местного отделения партии, глава округа Денис Мордвинцев, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, руководитель фракции партии Лидия Афанасьева, депутатский корпус партии.

Вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым партийцы поздравили всех присутствующих с этим знаменательным событием и выразили слова напутствия спортсменам, тренерам и родителям.

Спорткомплекс общей площадью более 5,6 тыс. кв. м предназначен для спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо и будет использоваться для проведения соревнований на региональном и федеральном уровнях. В здании есть два универсальных спортзала, два зала для борьбы, тренажерный зал, медблок, буфет, помещения для судей, инструкторского и тренерского персонала. Доступен ФОК и для маломобильных граждан, объект построен с учетом особых требований.

«Открытие этого центра — плоды нашей совместной работы и стремления создать качественные условия для спорта и досуга. Хочу отметить, что вклад в открытие этого ФОКа внес весь коллектив Дворца спорта «Багратион». Специалисты под руководством директора Семена Евгеньевича Долгачева наводили порядок после строительства, подготавливая комплекс к открытию. Уверен, что этот спортивный объект станет местом, где вырастут новые олимпийские чемпионы и спортсмены мирового уровня!» — поделился Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.