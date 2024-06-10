В Можайске открылась выставка под названием «Золотой век Уваровых»,

В городском филиале Бородинского музея в Можайске открылась уникальная выставка под названием «Золотой век Уваровых», рассказывающая об истории семьи знаменитого дворянского рода. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед официальным открытием выставки в летнем дворе музея развернулась историческая площадка XIX века. По лужайке парами ходили дамы и кавалеры, одетые по моде 200-летней давности. Многочисленные гости играли в старинные игры, писали письма перьями и чернилами и пили вкуснейший чай из старинного Тульского самовара. Особенно резвились дети, для которых театрализованное действо стало настоящим праздником.

Живая музыка в исполнении талантливых учеников Детской музыкальной школы и их преподавателя Светланы Блохиной идеально воспроизводила в выставочном зале музея атмосферу дворянских салонов XIX века.

Торжественное открытие выставки состоялось с участием директора Бородинского музея-заповедника Игоря Корнеева, советника главы Можайского городского округа Василия Овчинникова, начальника ФКУ «Санаторий-профилакторий Поречье» Анны Хлынцевой, главного эксперта Управления образования и отраслей социальной сферы администрации городского округа Ларисы Кертановой, почетного гражданина г. Можайск Лилии Волковой, представителя священнослужителей Можайского благочиния.

Настоящий подарок сделал гостям мероприятия куратор выставки, кандидат исторических наук, потомок дворовых людей графов Уваровых Михаил Виноградов, проведя первую экскурсию по выставочному залу. Большая часть материалов выставки была показана впервые. Ее основу составили предметы из коллекции музея-заповедника «Бородинское поле», Государственного исторического музея и частных собраний. Центральным экспонатом стала скульптура «Пастух с ягненком», некогда украшавшая парковый ансамбль графской усадьбы.

«Создание этой выставки о семье графов Уваровых особенно символично в этом году, потому что 2024 год объявлен в России Годом семьи. Семья — это самое главное в жизни каждого человека. Семья сильна продолжением рода, сохранением своей культуры, сохранением культуры России», — отметил Корнеев.

Выставка будет работать до 22 июля, у жителей есть прекрасная возможность побывать в музее и окунуться в неповторимую атмосферу дворянской усадьбы XIX — начала XX века.

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