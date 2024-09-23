В Можайске окажут бесплатную юридическую помощь 26 сентября

26 сентября в 14:00 в общественной приемной партии «Единая Россия» в Можайском городском округе пройдет прием населения в рамках Единого дня оказания бесплатной юридической помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием будут вести адвокаты и депутаты по адресу: г. Можайск, ул. Московская, д. 40.

Предварительная запись доступна по телефону: 8 (496) 38-21-060.

В этот день общественные приемные «Единой России» в Московской области проведут Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи.

Организация-партнер — Ассоциация юристов России.

Узнать подробности и записаться на прием можно, обратившись в Региональную общественную приемную «Единой России» по телефону: 8 (495) 106-05-50.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.