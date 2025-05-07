В Можайске на домах участников ВОВ появились именные таблички

Все дома в Можайском округе, где проживают люди, чьим невероятным подвигом была завоевана Великая Победа, были отмечены специальными именными табличками. На них указаны фамилия и имя ветеранов, логотип 80-летия и специальный QR-код. Он ведет на страницу на официальном сайте администрации Можайского округа, где размещены героическая биография и фотографии участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайске были размещены таблички с именами Анастасии Спиридоновны Золкиной, Николая Алексеевича Карцева, Нины Степановны Копиной, Клавдии Леонтьевны Ровинской и Анастасии Яковлевны Толоконниковой. Также отметили дома Татьяны Гавриловны Савченковой в поселке Бородино и Евгения Максимовича Алексеева в поселке Уваровка.

«Эти мероприятия позволили выразить наше уважение подвигу ветеранов. Каждый житель округа должен знать о том, какие люди живут с нами рядом, и насколько велик их вклад в мирное небо над нашей головой», — рассказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.