сегодня в 15:17

В Можайске коммунальные службы убирают снег у школы «Гармония» и соцобъектов

В Можайске коммунальные службы 28 января очищают от снега территории у школы «Гармония», а также других социальных объектов.

В Можайске коммунальные службы проводят уборку снега у школ, детских садов, больницы и других социально значимых объектов. Особое внимание уделено территории школы «Гармония» на улице Молодежная, где рабочие с помощью спецтехники расчищают подъездные пути, парковку и прилегающую территорию.

Снег скапливают и вывозят на специализированные площадки с использованием самосвалов. Всего в Можайском округе к уборке привлечено более 90 единиц техники и 200 сотрудников коммунальных и дорожных служб.

В связи с обильными снегопадами службы работают в усиленном режиме. В случае чрезвычайных ситуаций жители могут круглосуточно обращаться в ЕДДС по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.