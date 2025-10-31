В Можайске благоустривают 5 «народных троп»

В муниципалитете продолжается работа в рамках программы «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций». На большинстве объектов благоустройства пешеходных дорожек стартовал финальный этап работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже завершены земляные работы, подготовлено прочное основание для будущего асфальтного покрытия и уложены новые бордюры. Эти тропы были выбраны не случайно, они связывают между собой важные объекты инфраструктуры, социальные учреждения и парки, их обновление сделает передвижение жителей комфортным и безопасным.

На сегодняшний день работы полностью завершены в деревне Павлищево на двух участках: от дома № 12 до дома № 6. Параллельно активные работы идут в городе Можайске на улице Академика Павлова. Здесь обустроят 3 участка — от дома № 11 до контейнерной площадки, далее до дома № 6 и от дома № 6 до Сквера.

Всего в этом году в Можайском муниципальном округе будет благоустроено 5 «народных троп» общей протяженностью порядка 500 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.