В «Мособлэнерго» определили лучший общественный комитет по охране труда в 2024 году

В «Мособлэнерго» отметили работу общественных комитетов по охране труда, которые показали наилучшие результаты деятельности по внедрению и пропаганде культуры безопасного проведения работ в 2024 году. Лучшим комитетом по охране труда признан комитет Щелковского филиала, которому вручили переходящий кубок, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Также ценными подарками за активную работу отмечены комитеты по охране труда Раменского и Сергиево-Посадского филиалов.

Общественные комитеты были организованы в филиалах в начале 2024 года приказом генерального директора «Мособлэнерго». В их состав вошли лидеры трудовых коллективов, пропагандирующие соблюдение требований производственной безопасности на всех этапах производства работ.

Награждение состоялось в рамках итогового рабочего мероприятия специалистов производственного контроля и охраны труда из всех филиалов компании, которое состоялось в декабре в Домодедовском филиале под руководством представителей департамента технической инспекции и производственной безопасности аппарата управления «Мособлэнерго».

Специалисты подвели итоги работы, нацеленной на сохранение жизни и здоровья работников. Участники поделились положительным опытом, обсудили изменения норм законодательства этого года. В ходе обсуждения отметили необходимость активного внедрения в работу цифровых технологий, выявления неучтенных профессиональных рисков при выполнении работ, вовлечения в систему управления охраной труда всех профильных работников компании от электромонтеров до руководства.

Обеспечение безопасных условий работы и охраны труда работников является приоритетом в деятельности «Мособлэнерго». Всего с начала 2024 г. в компании проведено 6 502 обязательных обучений работников по требованиям охраны труда. Также организовано более 1,9 тыс. проверок знаний по электробезопасности работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала. В целях повышения готовности энергетиков к действиям в нештатных ситуациях организовано 80 противопожарных и 120 противоаварийных тренировок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей Подмосковья следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал глава региона.