В МосОблЕИРЦ рассказали об опасности незакрытых кранов и зарядок в розетках

В преддверии новогодних праздников возрастает количество бытовых аварий. По статистике страховых компаний, в декабре и январе число заливов и пожаров увеличивается на треть. Главные виновники зимних происшествий — елочные гирлянды с неисправной проводкой, незакрытые краны, забытые обогреватели и утюги, плохая изоляция блоков питания. Оставленная в розетке зарядка может обернуться ущербом в сотни тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Компенсировать потери при пожаре, заливе или взрыве помогает услуга «Добровольное страхование», доступная в квитанциях МосОблЕИРЦ.

Эта услуга предоставляется на добровольной основе. Жители Подмосковья при желании могут застраховать свое жилье одновременно с оплатой коммунальных услуг. В платежном документе указываются два варианта суммы — со страховкой и без. Решение остается за плательщиком.

Сколько стоит страховка и какова компенсация? Размер взноса определяется площадью квартиры и тарифами страховой компании. В среднем ежемесячный платеж составляет от 50 до 200 рублей. Выплата зависит от реального причиненного ущерба.

Ознакомиться с условиями страхования можно на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование».

Срок действия. Страховое покрытие действует в течение одного месяца — того, который следует за месяцем оплаты. Например, чтобы обеспечить защиту на январь, нужно оплатить квитанцию с включенной страховкой в декабре.

Каждый месяц можно заново решать: подключать страховку или нет.

Что делать, если произошел залив или пожар?

При заливе звоните в диспетчерскую, при пожаре или взрыве — 112. В течение трех рабочих дней обратитесь в страховую компанию. Ее контакты размещены на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование» с учетом вашего городского округа.

Как оплатить? Внести платеж со страховкой или без — без комиссии — можно через Систему быстрых платежей в личном кабинете или с помощью кнопки моментальной оплаты на сайте расчетного центра, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также в клиентских офисах.

До Нового года при оплате квитанции с добровольным страхованием можно стать участником розыгрыша бытовой техники. Подробности акции — по ссылке.

Также оплата принимается в банковских отделениях, через терминалы и онлайн-сервисы.