В Мособлдуме уточнили закон о соцобслуживании жителей региона

На 114-м заседании Московской областной думы в закон о социальном обслуживании Подмосковья внесли уточнения, передает корреспондент РИАМО.

На текущий момент лица старше 65 лет и инвалиды, проживающие в сельской местности, могут бесплатно использовать специализированный транспорт, чтобы добраться до медицинских учреждений и организаций социального обслуживания.

Поправка к закону утоняет, что услугой будут пользоваться граждане, проживающие в сельской местности и на отдаленных территориях.

В настоящее время в стационарных учреждениях соцобслуживания Московской области проживают инвалиды, у которых в период оказания социальных услуг утрачивается регистрация по месту жительства в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.