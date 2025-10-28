В Мособлдуме рассмотрят проект бюджета Подмосковья на 2026–2028 годы

На этой неделе 30 октября в повестке Мособлдумы — проект бюджета Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Проект планируется принять к рассмотрению, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что, как и в предыдущие годы, основные расходы бюджета составит социальная сфера, в первую очередь это госпрограммы в сфере здравоохранения, образования и социальной политики. Объем расходов по этим госпрограммам в 2026 году запланирован в объеме свыше 560 миллиардов рублей.

«Важнейшая составляющая бюджетной политики — предоставление мер социальной поддержки более чем 2,5 миллионам жителей Подмосковья. Расходы на соцподдержку растут из года в год. В приоритете — всесторонняя помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Это в том числе единовременные денежные выплаты, внеочередное зачисление детей в садик, бесплатное питание в образовательных организациях, путевка в детский лагерь, адресная материальная поддержка, помощь в трудоустройстве, переобучении и многие другие», — отметил Игорь Брынцалов.

«Также традиционно значительный объем финансирования предусмотрен, в том числе, на выплаты ежемесячных пособий при рождении ребенка, региональные доплаты к пенсии, помощь детям-сиротам, организацию летнего отдыха детей. В целом расходы на госпрограмму социальной защиты предусмотрены в объеме свыше 166 миллиардов рублей».

«Все социальные обязательства перед нашими жителями будут выполнены», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

