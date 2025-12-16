В Мособлдуме прошло заседание, посвященное реализации экологических акций

Сегодня в Московской областной думе состоялось расширенное заседание, посвященное реализации экологических акций в Подмосковье. В фокусе внимания участников были как достигнутые результаты, так и планы на предстоящий год. В мероприятии принял участие Денис Савченков, заместитель министра экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В 2025 году экологическая активность в регионе достигла высокого уровня. Минэкологии было организовано и поддержано свыше 200 мероприятий, а общее число участников превысило 270 тысяч человек, что говорит о растущей экологической сознательности жителей Подмосковья», — отметил Денис Савченков.

Одним из значимых проектов Минэкологии стала ежегодная ярмарка экологических проектов, нацеленная в первую очередь на продвижение инцициатив молодого поколения. За 5 лет это мероприятие вобрало в себя более 7 тысяч участников, 50 партнерских организаций, и более 1000 уникальных проектов. Успешный опыт Подмосковья был масштабирован в Республике Крым.

Денис Савченков отметил также современный формат Экологического фестиваля, который воплощает собой принцип «познания через развлечение». В этом году, участие в активностях приняли более 500 человек, а новинкой стал плоггинг (забег с целью сбора мусора) в сотрудничестве с Running Heroes Russia — признанного эксперта в проведении масштабных беговых событий.

Наряду с инновационными форматами, особое внимание в регионе уделяется и крупным волонтерским акциям, которые объединяют тысячи жителей в практической заботе о природе. Так, всероссийская акция «Вода России» в 2025 году в Подмосковье стала одной из самых массовых: было проведено 188 мероприятий по расчистке берегов, в которых приняли участие почти 6 тысяч волонтеров.

«Отдельно хочу отметить уникальный формат «Завтрака с министром», впервые реализованный в этом году. Это камерная площадка, где школьники и студенты могут вживую, за чашкой чая, задать любой, поделиться идеями и получить обратную связь. Неформальный, честный диалог с будущими эколидерами — лучший способ вовлечь их в повестку и услышать свежий взгляд», — рассказал Денис Савченков.

Основные усилия в наступающем 2026 году будут направлены на развитие этого успешного опыта. Планируется запуск новых интерактивных форматов для молодежи, создание документальных фильмов о природе Подмосковья, а также реализация более 2 000 локальных мероприятий, инициированных муниципальными образованиями.

Хочу выразить благодарность депутатам за принятие в апреле 2024 года закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры». Он официально закрепил, легитимизировал ту большую работу, которая уже велась в регионе силами волонтеров, экоактивистов и нашего министерства. Теперь у этой работы есть надежная законодательная поддержка», — отметил Виталий Мосин, министр экологии и природопользования Московской области.

Участники заседания выразили уверенность, что сложившийся конструктивный диалог и высокий уровень общественной активности являются надежной основой для дальнейшего улучшения экологической ситуации в регионе.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.