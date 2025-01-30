В Мособлдуме подвели итоги работы в местных Советах депутатов за 2024 год

В Мособлдуме подвели итоги работы фракций «Единая Россия» в местных Советах депутатов за 2024 год, передает пресс-служба партии.

Заседание прошло 30 января под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова

По словам Брынцалова, в 2024 году муниципальными депутатами было проведено свыше 130 тысяч мероприятий.

«Работа с военнослужащими и семьями участников специальной военной операции продолжает оставаться нашим приоритетом. По этому направлению в прошлом году было проведено более 35 тыс. мероприятий. Депутаты встречались с родными и близкими бойцов, а также с самими Героями, собирали и отправляли гуманитарные грузы, совместно работали с Центрами помощи семьям участников СВО и пунктами отбора на военную службу по контракту», — рассказал Брынцалов.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что в течение года депутатский корпус местных Советов провел более 7 тыс. встреч, в ходе которых поступило 35 тыс. вопросов. Тематика обращений касалась гуманитарной помощи, бытовых и юридических вопросов, здравоохранения и образования — 70% из них решены положительно.

«С начала специальной военной операции региональным отделением партии при участии депутатов ведется большая работа по сбору и отправке на фронт и жителям приграничных регионов различных гумгрузов. Хочу сказать, что значительный вклад в эту работу вносят именно муниципальные депутаты», — резюмировал Брынцалов.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» также отметил, что депутаты на местах внимательно следят за выполнением государственных и региональных программ.

«За прошедший год депутаты провели более 10 тыс. мероприятий по контролю реализации Государственных программ Московской области. Основные направления касались благоустройства территорий, капитальногоремонта и оснащения оборудованием объектов образования, культуры и спорта, а также строительства соцобъектов», — пояснил он.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что немаловажным направлением в работе партии остаются и приемы жителей. Всего за год было проведено более 11 тыс. приемов. Принято в работу 30 тыс. обращений, из которых 73% решено положительно.

«В 2024 году депутаты фракции приняли участие в проведении свыше 36 тысяч партийных мероприятий, из которых более 10 тысяч в рамках партийных акций. В апреле–мае, в рамках Года первичных отделений „Единой России“, местные депутаты провели почти 2,5 тыс. встреч с первичками с охватом 3,3 тысячи отделений», — подытожил руководительфракции.