В Мособлдуме подвели итоги работы фракции «Единой России» за первое полугодие 2024 года

27 июня в Мособлдуме прошло заседание фракции «Единой России», на котором были озвучены итоги работы за первое полугодие, а также поставлены задачи на период между парламентскими сессиями. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Руководитель фракции, секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов отметил, что работа депутатов-единороссов в Мособлдуме за первое полугодие была результативной.

«Считаю, что в плане законотворчества, мы отработали достаточно продуктивно. Проведено 18 пленарных заседаний Думы, на которых было рассмотрено порядка 300 вопросов и принято более сотни законов», — сказал Игорь Брынцалов.

За шесть месяцев работы депутаты фракции приняли участие в проведении свыше 7,7 тысяч мероприятий. Одним из ключевых направлений для депутатов, по-прежнему, остается работа с бойцами СВО и их семьями, а также гуманитарная помощь жителям новых регионов.

«Более трети от проведенных мероприятий — именно в контексте специальной военной операции. Эта работа остается важнейшей составляющей депутатской деятельности. С самого начала СВО партия помогает фронту, а также семьям наших Героев. Напомню, на сегодняшний день только за депутатами фракции в областном парламенте закреплено более тысячи семей», — сказал Брынцалов.

В первом полугодии прошло порядка 500 личных встреч, была оказана адресная помощь близким воинов и им самим.

Кроме этого, депутаты фракции принимали активное участие в гуманитарных миссиях «Единой России». За полгода собрано более 74 тонн помощи. Часть гуманитарных конвоев в зону СВО, а также на новые территории, депутаты сопровождали лично.

Начиная с апреля особое внимание было уделено встречам с первичным звеном «Единой России». За два месяца депутаты фракций провели более 200 встреч, в которых приняли участие более 400 первичек. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев объявил 2024 год — Годом первичек. Он поручил руководителям региональных отделений уделять повышенное внимание подготовке кадров, созданию нового партийного резерва. Игорь Брынцалов, в свою очередь отметил, что в Подмосковье одно из самых крупных реготделений в стране. Оно насчитывает почти 4 тысячи первичных отделений, которые суммарно объединяют свыше 67 тысяч активных членов партии.

Кроме того, продолжался депутатский контроль за реализацией государственных программ Московской области.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Речь идет о госпрограммах, касающихся капитального ремонта и оснащения оборудованием объектов образования и здравоохранения, строительства объектов социальной инфраструктуры, благоустройства территорий, а также строительства и ремонта дорог. Напомню, что задача каждого депутата контролировать не только сроки, но и качество выполняемых работ. Это не просто объекты, а, прежде всего, это наказы наших избирателей, ставшие основой Народной программы», — подчеркнул парламентарий.

По словам Брынцалова, работа по выполнению наказов избирателей в регионе идет согласно утвержденным графикам.

«У нас есть установленный перечень, при этом, наша база наказов регулярно обновляется за счет новых задач, которые мы получаем на личных встречах с жителями. За полгода депутаты фракции провели более 600 личных приемов граждан. В адрес депутатов поступило порядка 4 тысяч обращений», — отметил Брынцалов.

В планах на летний период — работа в избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов, которые пройдут в 28 городских округах. Депутаты фракции приступают к проведению конференций местных отделений партии по выдвижению кандидатов с 28 июня. Помимо этого, будет продолжаться работа в составе местных избирательных штабов. Как и прежде, основная задача — встречи с избирателями.

«Впереди нас ждет активная фаза избирательной кампании. Мы должны ее провести на высоком организационном уровне, добросовестно, отработав с каждым кандидатом и избирателями. Для нас, как для постоянно развивающейся партии, очень важны новые лица, новые идеи и силы. По итогам процедуры, мы рассчитываем, что обновление депутатского корпуса составит порядка 50%», — добавил он.

В завершении заседания Игорь Брынцалов также поручил депутатам держать на особом контроле ход ремонтных и строительных работ школ и детских садов региона, которые должны открыться к 1 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.