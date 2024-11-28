В Мособлдуме подвели итоги работы фракции «Единая Россия» за ноябрь

Заседание фракции «Единая Россия» в Мособлдуме прошло 28 ноября под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ноябре 2024 года депутатами фракции было проведено порядка 1 тысячи различных мероприятий в регионе. Основным направлением по-прежнему является поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«Депутатский корпус продолжает активно участвовать в мероприятиях, связанных с помощью военнослужащим и их родным. Так, в ноябре коллегами по фракции было проведено более 260 мероприятий, организованы встречи с семьями военнослужащих», — сказал Игорь Брынцалов.

В ходе этих встреч в адрес депутатов поступило 87 вопроса, большая часть из которых уже решена положительно.

«Вопросы касались здравоохранения и образования, а также оказания материальной, бытовой и юридической поддержки», — пояснил Брынцалов.

Он также добавил, что в ноябре продолжалась работа и по сбору гуманитарной помощи фронту. За отчетный период депутаты фракции в Мособлдуме отправили свыше 13 тонн различных гуманитарных грузов.

Так, Дмитрий Голубков закупил медикаменты и продукты для бойцов, оплатил работу терминалов спутниковой связи в зоне СВО. Павел Максимович приобрел автомобиль Нива, вездеходный мотоцикл, спецоборудование, дизельные генераторы, оказал помощь семьям военнослужащих. Максим Коркин отправил на передовую автобус ПАЗ, кроме того, перечислил средства в Благотворительный фонд.

По словам Игоря Брынцалова, еще одним важным направлением в работе фракции является контроль реализации мероприятий госпрограмм Московской области.

«В ноябре работа велась по трем направлениям: контроль благоустройства, капремонта объектов культуры и ремонта подъездов МКД. Всего проведено свыше 200 контрольных мероприятий. В основе этой работы — выполнение наказов, вошедших в народную программу „Единой России“, — сказал Игорь Брынцалов.

Депутатами Мособлдумы совместно с депутатским корпусом местных фракций за отчетный период проведено порядка 550 мероприятий.

«В ноябре было проведено почти 100 приемов граждан, принято в работу свыше 450 обращений, из которых большая часть решена положительно», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.