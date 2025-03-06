В Мособлдуме подвели итоги работы фракции «Единая Россия» за февраль

В феврале 2025 года депутатами фракции было проведено почти 1, 3 тысячиразличных мероприятий в городских округах Подмосковья. Более половины мероприятий, проведённых в прошлом месяце — это встречи с жителями в рамках отчётной кампании.

«На сегодняшний день депутаты фракции в областном парламенте провели 802 отчёта с общим охватом порядка 24 тысячи жителей. В свою очередь, депутатами местных Советов и секретарями отделений в период с 3 февраля по 5 марта проведено свыше 7 тысяч отчетов во всех городских округах с общим охватом 78 тысяч жителей. До завершения отчётной кампании осталась одна неделя», — пояснил Брынцалов.

Кроме того, одним из важных направлений в работе депутатского корпуса, по-прежнему, остается поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«В течение месяца депутатами „Единой России“ было проведено 159различных мероприятий, связанных с помощью и поддержкой наших ребят на передовой и их родных и близких. В ходе порядка 70 встреч с семьями бойцов поступило более 80 вопросов, касающихся материальной и социальной поддержки, гуманитарной помощи, а также юридической, финансовой и бытовой. Большинство уже решены положительно», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что в феврале не останавливалась работа и по сбору гуманитарной помощи фронту. За отчётный период депутаты фракции в Мособлдуме отправили свыше 9 тонн различных гуманитарных грузов.

Так, Денис Перепелицын приобрел продукты, медикаменты, настольные и развивающие игры для оборудования «Доброй комнаты» в больнице ДНР. Владислав Мирзонов закупил средства гигиены, средства реабилитации, обмундирование и одежду. А Павел Максимович передал шины для автомобиля КАМАЗ, а также оказал помощь семьям военнослужащих. Олег Гаджиев, приобрёл автомобиль УАЗ, спецоборудование, медикаменты, электронную и бытовую технику. Все оборудование уже доставлено на фронт и передано военнослужащим.

По словам Игоря Брынцалова, еще одним важным направлением в работе фракции является проведение личных приёмов жителей региона.

«В феврале проведено почти 100 личных приемов, принято в работу более 500 обращений. Депутаты фракции всегда стараются внимательно и оперативно реагировать на запросы людей, самые важные берут на личный контроль. Это позволило в феврале решить большинство вопросов положительно, остальные находятся в работе», — заключил Игорь Брынцалов.