В Мособлдуме поддержали присвоение почетного звания ветерану ВОВ Николаю Козлову

«В прошлом году Николаю Ивановичу исполнилось 99 лет. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает вести активную общественную деятельность. Благодарю уважаемого ветерана за все, что он сделал для страны и Подмосковья!» — сказал Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что Николай Козлов уже носит звание Почетного гражданина г. о. Серпухов.

Он ушел на фронт в 16 лет и прошел боевой путь от Москвы до Кенигсберга. Был четырежды ранен. За выполнение одного из заданий Николай Иванович был лично награжден маршалом Советского Союза Георгием Жуковым. Разведданные, добытые молодым бойцом, сыграли важную роль в предотвращении переброски вражеских войск.

После войны Николай Козлов продолжил службу в министерстве обороны. Более трех десятилетий он занимался строительством военных городков, включая объекты в населенных пунктах Серпухов-13 и Приветливая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.