В Мособлдуме оценили работу Минэкологии по реализации проектов с применением ИИ

В Мособлдуме прошел круглый стол на тему «Реализация проектов с применением искусственного интеллекта в Московской области». В мероприятии приняли участие представители Минэкологии Подмосковья, которые рассказали о работе платформы с элементами ИИ, которая осуществляет мониторинг образования и перемещения строительных отходов и грунтов в регионе. Решение разработано группой компаний «Урбантех» и запущено в марте 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что ИИ способен идентифицировать большегрузные транспортные средства

по их контурам, определять наличие в кузове строительных отходов или грунтов, распознавать госномер транспортных средств.

«Кроме того, он может в онлайн-режиме контролировать въезд и выезд машин в комплексах по переработке строительных отходов, а также производить обработку изображений, полученных с камер фотофиксации. Результат не заставил себя ждать: если количество несанкционированных свалок в 2020 году составляло 4 534, то в прошлом году оно сократилось до 1 295. Общая экономия бюджетных средств муниципальных образований Московской области на вывоз строительных отходов превысила 193 млн рублей», — отметил Фирсов.

Участники круглого стола высоко оценили работу Минэкологии по внедрению элементов ИИ в природоохранную деятельность.

В резолюцию мероприятия внесено предложение совместно с Мингосуправления Московской областирассмотреть вопрос создания Государственной информационной системы Московской области «Единый цифровой контур обращения со строительными отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.