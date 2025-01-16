В Мособлдуме одобрили Забелина на должность зампреда правительства Подмосковья

«За плечами Максима Васильевича огромный опыт и долгий профессиональный путь. В сфере здравоохранения региона реализуется множество проектов — строятся и ремонтируются учреждения, все поликлиники приводятся к единому стандарту, активно внедряются цифровые технологии. В том числе это и масштабные проекты — в частности, в прошлом году мы открыли новый детский центр им. Рошаля в Красногорске, стартовало строительство крупнейшей больницы областного значения в Балашихе», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что со стороны депутатов на постоянном контроле ход строительства и ремонт медучреждений.

«Депутаты находятся в постоянной связи с нашими жителями, получают от них обращения и замечания. И в этой работе нам очень важно активное взаимодействие с правительством региона», — сказал Брынцалов.

Ранее Максим Забелин занимал должность министра здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.