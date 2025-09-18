В Мособлдуме началось первое заседание осенней сессии

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в начале заседания перечислил главные направления работы регпарламента, по которым депутаты будут активно работать в рамках осенней сессии.

Одно из направлений — стратегия действий по реализации семейной и демографической политики. Речь идет о повышении рождаемости, укреплении здоровья граждан, а также о поддержке и защите семей.

«Коллеги подготовили ряд законопроектов и обсудили их с экспертным сообществом. Они касаются профилактики абортов, дополнительных выплат студенткам ссузов и вузов, которые стали мамами», — сказал Брынцалов.

Также предлагается расширить условия получения выплаты на школьную форму для подмосковных многодетных семей.

«И будет правильно, если у нас появится новый праздничный день — День многодетной семьи», — отметил спикер регпарламента.

Следующая тема — ЖКХ. Продолжается масштабная программа модернизации всей системы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил четкий срок — завершить работы к 15 сентября, чтобы было время на пробные запуски. Брынцалов поручил следить за ситуацией.

Также намечены цели в сферах поддержки ветеранов и их родных, благоустройству, капитального ремонта образовательных учреждений и поддержки педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

