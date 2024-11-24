В Москву впервые за 10 лет привезли гигантского осьминога

После долгого перерыва в 10 лет в столичный зоопарк доставили уникального обитателя северной части Тихого океана — гигантского осьминога. Этот представитель самого крупного вида осьминогов теперь обосновался в «Экзотариуме» на Новой территории, успешно пройдя месячный карантин после путешествия из Приморья, сообщил Московский зоопарк в своем Telegram-канале .

Впечатляющие размеры моллюска поражают воображение — в длину он может достигать от полутора до трех метров, а его масса варьируется от 30 до 60 килограммов. Несмотря на внушительные габариты, продолжительность жизни этих удивительных существ в естественной среде составляет лишь несколько лет.

В новом доме яркому гиганту компанию составляют необычные соседи — морские звезды и пушистые актинии метридиумы, которые вместе создают удивительную подводную экосистему в одном аквариуме.

В царстве морских обитателей найдется немного существ, способных сравниться по интеллекту с гигантским осьминогом. Благодаря уникальной нервной системе с девятью мозговыми центрами — главным и восемью вспомогательными в щупальцах — эти создания демонстрируют поразительные когнитивные способности, даже узнавая людей, ухаживающих за ними в неволе.

Их физиология поражает воображение: три сердца работают как слаженный механизм, где центральный орган отвечает за общую циркуляцию, а пара дополнительных сердец обеспечивает оксигенацию через жабры. Медь, растворенная в их крови, придает ей необычный голубой оттенок.

«У гигантских осьминогов удивительный окрас, который может меняться в зависимости от ситуации и настроения моллюска. Когда ему грозит опасность, он может становиться серым, чтобы быть менее заметным. Чтобы защититься от атакующего, животное стреляет в него чернилами. В спокойное же время гигантские осьминоги принимают яркий окрас красно-оранжевого цвета», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Глядя на этих удивительных моллюсков, трудно отделаться от мысли, что перед нами существа с другой планеты — настолько их облик противоречит привычным представлениям о земной жизни.

Гигантские моллюски демонстрируют удивительные способности: их щупальца настолько ловкие, что могут справиться даже с откручиванием крышек от бутылок, заключила Акулова.