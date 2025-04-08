В Москве завершился 15-й Российский форум по управлению интернетом RIGF 2025

7 апреля в Москве состоялся 15-й Российский форум по управлению интернетом RIGF 2025. На нем выступило множество экспертов в разных областях.

Начальник управления президента РФ по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева рассказала, что в 2024 году объем экономики Рунета составил около 23 трлн рублей, продемонстрировав рост более чем на 20%. Кроме того, она отметила, что более 93% домохозяйств в России владеют доступом к широкополосному интернету. Также эксперт поделилась, что 65% российских производственных компаний могут выпускать продукцию и сервисы, способные заменить иностранные аналоги.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов рассказал, что в 2026 году в стране запустят новую государственную информационную систему по борьбе с мошенничеством. По его словам, в ее состав войдет уже действующий сервис «Антифишинг».

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев поделился, что в этом году кириллическому домену .РФ исполняется 15 лет. Его запуск состоялся в 2010 году в рамках первого RIGF.

Депутат Госдумы Антон Немкин отметил, что в прошлом году Роскомнадзор ограничил доступ почти к 70 тыс. фишинговых сайтов, а также подчеркнул, что 80% мошеннических схем используют методы социальной инженерии.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский рассказал, что среднестатистический житель России проводит 4,5 часа в смартфоне ежедневно.

Сенатор Российской Федерации Артем Шейкин добавил, что каждый день с мошенниками сталкиваются порядка 40% россиян.

Гендиректор АНО «Цифровая Экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что количество IT-специалистов в России выросло на 13%, достигнув около 1 млн человек. По его словам, средняя зарплата сотрудников этой сферы в прошлом году составила 176 тыс. рублей, увеличившись на 24%.

Эксперт Global Fact-сhecking Network (GFCN), руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви поделился, что в России в I квартале 2025 года выявили 61 уникальный дипфейк и 2,3 тыс. их копий. Он добавил, что 60% жителей сталкиваются с фейковыми новостями как минимум раз в неделю, а 66% россиян признались, что верили дезинформации хотя бы раз. Ви также подчеркнул, что подавляющее большинство фейков (90%) теряет активность в течение 72 часов.

Директор департамента по развитию и взаимодействию с госорганами RUTUBE Илья Емелин рассказал, что за I квартал текущего года с площадки было удалено 500 тыс. видео с содержанием скам-ссылок.

Кроме того, на RIGF 2025 прошла церемония вручения награды Virtuti Interneti. Один из старейших деятелей Рунета, руководитель проектов DNS «МСК-IX» и научный руководитель учебных проектов Фонда развития сетевых технологий «Индата» Павел Храмцов стал ее лауреатом.