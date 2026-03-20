В Москве завершилась программа «Новые медиа Абхазии» и объявлены лучшие проекты

В Москве подвели итоги программы «Новые медиа Абхазии», объявив имена авторов лучших медиапроектов. Обучение, которое было организовано Администрацией Президента Абхазии по образцу российской «Мастерской новых медиа», прошли 50 победителей конкурсного отбора среди медиаспециалистов республики. Первые образовательные модули проводились в Абхазии, а завершающий этап состоялся в России, сообщили организаторы мероприятия.

На церемонии закрытия глава республики Бадра Гунба подчеркнул, что проект «Новые медиа Абхизии» стал важнейшим событием, сплотившим профессионалов, занятых в сфере журналистики, цифровых коммуникаций и новых медиа.

«Для нашей страны это особенно важно, поскольку сильная профессиональная и ответственная журналистика играет большую роль в развитии общества и государства. Именно выпускники программы будут формировать современное информационное пространство нашей страны, рассказывать миру о жизни независимой Абхазии, о ее культуре, традициях и достижениях», — поделился Бадра Гунба.

В ходе обучения участники при поддержке Мастеров, приглашенных экспертов и организаторов проекта создали собственные медиаинициативы, посвященные Абхазии. Экспертная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Администрации Президента Абхазии, представители республиканских СМИ, а также Мастера и эксперты «Новых медиа Абхазии», определила 14 проектов, которые получат ресурсное и экспертное сопровождение для дальнейшей реализации.

«Участники программы проделали большой путь — из разрозненных медиаспециалистов они стали объединенным и деятельным сообществом, которое готово нести пользу людям и стране. Но еще важнее, что идеи, рожденные на проекте, уже стали реализовываться. Мы наблюдаем, как в медиаполе Абхазии и России появляются проекты, которые рассказывают о культуре, традициях, туризме и науке Республики», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

В число проектов-победителей вошли: «АНаука», направленный на популяризацию науки в республике; «Дом» — медиа о современниках, возрождающих жизнь на селе (тематика особенно актуальна в объявленный в Абхазии Год села); «Мир» — мультимедийный ресурс информационно-развлекательного формата, освещающий жизнь людей и события как внутри страны, так и за ее пределами, а также ряд других значимых инициатив.

«Здесь сформировалась живая, профессиональная среда, где участники учились, обменивались опытом и находили себя в профессии. „Новые медиа Абхазии“ — это не отказ от традиций, а их развитие с использованием современных подходов. И главное — это мощная кадровая поддержка: проект уже сегодня формирует новое поколение специалистов, которые будут востребованы в медиасфере Республики», — рассказал руководитель управления по связям со СМИ Администрации Президента Республики Абхазия, пресс-секретарь Президента Республики Абхазия Алхас Чолокуа.

Роль Мастеров программы исполнили генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, заместитель генерального директора Первого канала Андрей Писарев, а также ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1», директор «Первой Академии медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова и института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс.

«Одно из главных изменений — это идеи. Именно их я всегда ждал как Мастер, потому что без идей невозможно развиваться. За время программы они стали шире, разнообразнее и качественнее: коллеги начали предлагать собственные подходы, новые форматы и решения, опираясь в том числе на опыт наставников. И главное — эти проекты действительно появились и начали работать, что для меня является самым важным результатом», — отметил Эрнест Мацкявичюс.