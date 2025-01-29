В Москве закончили ремонт фасадов, звонниц и площадок Храма Христа Спасителя

Специалисты закончили ремонт фасадов, звонниц и смотровых площадок Храма Христа Спасителя в Москве — самого большого православного храма в России, который и сегодня остается одной из главных достопримечательностей города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В 2023 году обновили южную, а в 2024 — северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы. Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тыс. кв. м», — добавил Бирюков.

Он отметил, что фасады тщательно очистили, восстановили шовный герметик, обработали защитными средствами. Специалисты также проверили мраморные плиты — поврежденные заменили, остальные отшлифовали, заполнили пустоты за облицовкой.

«На четырех смотровых площадках провели капитальный ремонт с переустройством „пирога“ пола: сделали новую стяжку и гидроизоляцию, положили утеплитель, восстановили мощение. При этом были максимально сохранены и приведены в порядок старые плиты, заменили только сильно поврежденные», — объяснил глава комплекса городского хозяйства.

Также в рамках проекта специалисты обновили звонницы — расчистили стены, выполнили грунтовку и шпатлевку, отштукатурили и покрасили в оттенок белого цвета. В порядок привели лестницы, металлические ограждения и потолочные конструкции.