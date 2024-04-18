В Москве за несколько часов выпало до 4 мм осадков

На территории Москвы за несколько часов выпало от 1 до 4 мм осадков в виде дождей, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус .

При этом количество осадков в западной части столицы больше. Оно составляет около 7 мм. В соседней Тульской области дожди начались раньше, поэтому местами выпало до 9 мм осадков.

Пик дождливой погоды в Москве стоит ожидать в период с 12 ночи до 6 утра.

Ранее стало известно, что неблагоприятная погода прогнозируется в Подмосковье с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля. На регион обрушатся сильные дожди, местами грозы.

При дожде жителей Подмосковья попросили оставаться дома, использовать зонты, резиновые сапоги и плащи, аккуратно передвигаться по дорогам или припарковать автомобиль у обочины и переждать ливень. Также не стоит останавливаться под рекламными щитами.