В Москве выросла популярность внешних аккумуляторов большой емкости

Потребители в столице стали отдавать предпочтение не компактным, а сверхъемким пауэрбанкам. По итогам 2025 года в объединенной розничной сети МегаФона и Yota продажи устройств на 60 000 мАч, которые могут заряжать и смартфон, и ноутбук, выросли почти в два раза. Также в этом сегменте на 54% увеличился спрос на аккумуляторы емкостью 30 000 мАч и на 90% — на модели на 40 000 мАч.

При этом наибольшей популярностью в прошедшем году все еще пользовались универсальные пауэрбанки на 10 000 мАч — их доля составила треть (32%) от общего объема продаж. Они более компактны и обеспечивают несколько полных зарядок смартфона. Для сравнения, в 2024 году лидерами были модели всего на 5 000 мАч.

Емкость, измеряемая в миллиампер-часах (мАч), — это основной параметр, характеризующий энергетический запас внешнего аккумулятора. От нее зависит, сколько циклов зарядки может обеспечить устройство.

«Пауэрбанки больше не воспринимаются как подстраховка до вечера, теперь это полноценные мобильные станции, необходимые для удаленной работы и длительных поездок. Лидерами спроса в 2025 году стали устройства под нашей торговой маркой Stellarway — на них приходится 76% продаж в категории внешних аккумуляторов, — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин. — Мы расширили линейку бренда, добавив компактные пауэрбанки емкостью 20 000 и 30 000 мАч, способные заряжать как смартфоны, так и ноутбуки».

Потребность в мобильности и автономности отразилась и на других видах электроники. Помимо внешних аккумуляторов, заметный рост продемонстрировали полноразмерные беспроводные наушники, чьи продажи за год выросли вдвое, и детские планшеты (+39%).