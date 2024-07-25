В Москве значительно вырос спрос на бьюти-услуги

Услуги индустрии красоты оказались наиболее востребованы среди жителей Москвы. Их доля составляет 40% рынка бытовых услуг, сообщается на сайте мэра столицы.

Из 23,5 тыс. предприятий бытового обслуживания, 7,5 тыс. — это салоны красоты и парикмахерские, около 2 тыс. — маникюрные салоны.

Наибольшим спросом среди москвичей пользуются маникюр и педикюр. Также горожане часто ходят в парикмахерские.

За последние пять лет число предприятий сферы красоты в столице выросло на 15%, при этом занятость в сфере увеличилась на 26%. Также растет число самозанятых мастеров.

Всего в Москве работает более 120,1 тыс. объектов торговли и услуг — это почти в два раза больше, чем восемь лет назад.