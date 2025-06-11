В Москве выпустили более 4 тыс установок для атомной энергетики

Московский производитель оборудования для радиационного контроля, НПП «Доза», преодолел важный производственный порог, изготовив свыше 4,3 тыс. высокотехнологичных приборов УДА-1АБ и УМФ-2000. Эта аппаратура предназначена для обеспечения радиационной безопасности на стратегически важных объектах атомной промышленности, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что такие значительные результаты стали следствием налаженного серийного выпуска и высокого спроса на инновационную продукцию как внутри страны, так и за ее пределами.

«Компания обеспечивает оборудованием атомную энергетику, медицинские учреждения столицы и исследовательские центры. Внедрять новейшие технологии позволяют развитая производственная инфраструктура и городские программы поддержки. Так, в 2024 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы», — отметил Гарбузов.

Специалисты предприятия постоянно совершенствуют и внедряют инновационные разработки в сфере ядерного приборостроения. Это способствует повышению качества и эффективности выпускаемых изделий, гарантируя их надежность и безопасность при применении радиационных технологий.

«Наша разработка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ зарекомендовала себя как незаменимое оборудование на ключевых объектах атомной энергетики не только в России, включая Курскую АЭС, АЭС-2 в Курчатове, Ленинградскую и других, а также за рубежом — на АЭС „Руппур“ в Бангладеш и „Аккую“ в Турции», — рассказал генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев.

Он добавил, что альфа-бета радиометр УМФ-2000, предназначенный для определения малых активностей, широко применяется на промпредприятиях, в лабораториях радиационного мониторинга, а также при снятии объектов с эксплуатации, утилизации отходов и работе с радиоактивными материалами.

На протяжении 34 лет компания укрепляет свою репутацию как одного из лидеров отрасли — ее оборудование задействовано на всех российских атомных станциях, внося вклад в развитие ядерной энергетики и обеспечение радиационной безопасности.