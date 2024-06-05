В Москве ввели «желтый» уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров

сегодня в 12:27

Из-за высокой вероятности пожаров на территории столицы введен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до полуночи 6 июня. В мегаполисе местами фиксируется высокая пожарная опасность 4 класса.

Аналогичный уровень опасности погоды из-за пожароопасности действует в Подмосковье до 21 часа среды.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Переменная облачность и до +29 градусов ожидается в Московском регионе в среду. По области местами пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы.