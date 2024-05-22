В Москве временно закрыли ТЦ «Ярославский» из-за нарушения санитарных норм

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ТЦ «Ярославский» в Москве закрыли на 70 дней по требованию суда

Останкинский районный суд Москвы принял решение о временном закрытии торгового центра «Ярославский» на проспекте Мира. Поводом стало грубое нарушение санитарных норм и игнорирование требований надзорных органов, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора .

Московская прокуратура и Роспотребнадзор провели проверку ТЦ после жалоб жителей СВАО. В «Ярославском» зафиксировали грубые нарушения санитарных норм.

При дальнейших проверках стало понятно, что в ТЦ игнорируют предписания должностных лиц по устранению нарушений. Это обстоятельство расценили как отягчающее и приобщили к административному делу.

В итоге суд закрыл ТЦ на 70 суток. Все павильоны освобождены от пищевой и непищевой продукции. Двери торгового центра опечатали.