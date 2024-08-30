В Москве возрождают киностудию имени Максима Горького

В Москве занимаются возрождением киностудии имени Максима Горького. В данный момент создается площадка на Рязанском проспекте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Киностудия развивается на двух площадках — в Валдайском проезде и на улице Эйзенштейна. В этот раз предпочтение отдали еще и третьей — на Рязанском проспекте на территории бывшего ВНИИМЕТМАШ.

Здесь обустроят многофункциональное пространство, где в будущем будут реализовывать проекты кинопроизводства, дизайна, моды, музыки, инновационных и информационных технологий. Для этого благоустраивают территорию и реконструируют здания.

На данный момент уже работают четыре съемочных павильона, два XR-павильона с технологией расширенной реальности, тематический павильон «Полиция», Центры костюма и реквизита «Жар-Птица» и моды и дизайна.

Здесь же мэр столицы поздравил сотрудников киноотрасли и вручил почетные грамоты правительства Москвы гендиректору АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александру Жарову, гендиректору АО «Первый канал» Константину Эрнсту, гендиректору АО «НМГ» Светлане Балановой и председателю правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергею Сельянову.