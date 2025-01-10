В Москве вновь открылись ярмарки выходного дня после новогодних каникул

В столице для покупателей вновь открылись ярмарки выходного дня, они приостанавливали свою работу на время новогодних праздников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

28 павильонов находятся у станций подземки, рядом с жилыми кварталами и в других многолюдных местах. Режим работы: пятница–воскресенье с 08:00 до 20:00.

На торговых площадках для приобретения доступны свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, кондитерские изделия и др. Товары привозят в Москву более чем из 40 регионов РФ. Все они проходят проверку перед тем, как попасть на прилавок.

Ярмарки теперь открыты круглый год благодаря тому, что расположены в павильонах с отоплением, вентиляцией и кондиционированием. Ознакомиться с адресами, где находятся ярмарки, можно на портале mos.ru.