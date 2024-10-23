В Москве ветер усилится до 17 метров в секунду

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 17 метров в секунду

Сотрудники столичного МЧС сообщили, что вечером 23 октября в Москве порывы ветра усилятся до 15–17 метров в секунду и сохранят свою силу примерно до 9:00 24 октября, горожан и гостей города просят быть предельно осторожными.

Главное управление МЧС России по Москве напоминает автомобилистам, что пользоваться транспортом в период непогоды крайне опасно, поэтому следует быть предельно внимательными и держать увеличенную дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Передвигаться следует на сниженных скоростях.

Водителей автотранспорта просят избегать резких маневров, обгонов и опережений. Ни в коем случае нельзя оставлять транспортное средство вблизи деревьев. Порывы ветра могут обрушить дерево на имущество.

Детей и пенсионеров также нельзя оставлять без присмотра. В случае необходимости за экстренной помощью можно обратиться по коротким номерам с мобильного телефона «101» или «112». Также можно позвонить по телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.