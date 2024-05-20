В Москве в 2023 г объем вложений в основной капитал составил около 6,8 трлн рублей

За последние пять лет в столице зафиксировали двукратный рост инвестиций в основной капитал. По итогам 2023 года объем вложений достиг показателя около 6,8 трлн рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В 2023 году в городе реализовали проект по строительству проспекта Багратиона. Он стал первой платной скоростной автодорогой в Москве, построенной в рамках концессионного соглашения.

Также в прошлом году появился индустриальный парк «Руднево». Там занимаются производством банкоматов, беспилотников, медицинских изделий и другой инновационной продукции.

Помимо этого, в Москве построили два крупных фармацевтических завода на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Многие препараты раньше в РФ не производились.