В Москве утвердили приоритеты развития системы образования

В столице утвердили приоритеты развития системы образования на 2025 год, которые улучшат качество обучения детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В первую очередь увеличатся нормативы финансирования общего образования. Их выровняют для основной и старшей школы с целью повышения значимости 5–9 классов. Усилится система естественно-научной и математической подготовки учащихся.

Принято решение начать проектирование пяти передовых «школ будущего». Они разместятся в Мещанском, Пресненском, Таганском и Басманном районах столицы. Увеличится и количество бюджетных мест в колледжах для выпускников 9 классов.

Москва входит в пятерку мировых лидеров по качеству образования. Обозначенные приоритеты развития созданы для сохранения и улучшения этих результатов, а также для обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда.