В Москве улучшили связь на одной из крупнейших летних концертных площадок

Чтобы обеспечить зрителей надежной связью и скоростным мобильным интернетом, к открытию сезона специалисты компании установили на сцене дополнительное передвижное телеком-оборудование.

«В прошлом году мероприятия на нашей летней площадке посетили около 120 тыс. человек. В основном это молодые люди, которым крайне важно, чтобы под рукой постоянно был быстрый и стабильный интернет. Поэтому и в этом году мы приняли решение также дополнительно расширить пропускную способность нашей сети на площадке, чтобы даже при самом большом наплыве гостей они все могли бы свободно общаться, делиться контентом и своими эмоциями прямо с места событий», — поделился технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

В этом году в первый день работы площадки многочисленных поклонников зарядили своей мощной рок-энергетикой «Три дня дождя», а на открытии выступили сразу нескольких коллективов с этническим звучанием во главе с музыкальной сенсацией года — башкирским трио AY YOLA.

На площадке можно попробовать себя в качестве музыкантов, играя любимые треки на барабанах или гитаре, превратиться в «звезд» сцены благодаря технологиям ИИ и AR, принять участие в розыгрыше уникального лимитированного мерча, подкрепиться на фудкорте. Площадка будет работать до 17 августа.