В Москве улучшена связь на новой дороге между МСД и Варшавским шоссе

МТС обеспечила мобильной связью и интернетом новую дорогу-связку, соединившую в конце декабря 2024 года МСД и Варшавское шоссе, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы.

Для организации связи на новом участке трассы и на прилегающей к нему территории было задействовано современное оборудование и перераспределены частоты на действующих базовых станциях.

В результате сейчас средняя скорость мобильного интернета на связующей дороге составляет 54 Мбит/с, а максимальная — 88 Мбит/с.

Новая бессветофорная дорога начинается в районе 32-го км МКАД и доходит до Варшавского шоссе. Трехкилометровая магистраль с тремя-четырьмя полосами движения в каждом направлении улучшила транспортную доступность для жителей 5 районов города — Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное и Северное Бутово с населением более 600 тыс. человек.

Технический директор московского региона МТС Владислав Медведев подчеркнул, что задача компании в связи с открытием новых дорог в Москве, — оперативно обеспечить их качественной и надежной мобильной связью и интернетом. «Мы развиваем свою телеком-сеть параллельно с расширением транспортной инфраструктуры столицы, чтобы на любой городской трассе наши клиенты могли уверенно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами», — сказал Медведев.