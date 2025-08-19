В Москве суд заочно приговорил к колонии руководителя «Мемориала»* Давидиса*

Московский суд вынес заочное решение о лишении свободы на шесть лет в колонии общего режима 56-летнего Сергея Давидиса**, одного из руководителей центра «Мемориал»*, об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры .

По данным следствия, Давидис** признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Решение было принято с учетом позиции представителей прокуратуры.

Давидис** получил запрет на создание и администрирование пабликов в Сети, включая интернет-сайты, на период трех лет. Суд также вынес постановление о его заочном аресте.

По данным следствия, в начале 2022 года обвиняемый разместил в социальной сети публикации, в которых оправдывал действия членов запрещенного формирования «Азов»***. В этих сообщениях содержалась личная информация о военнопленных, включая места их содержания под стражей и реквизиты криптовалютного кошелька для финансовой поддержки.

Вынесенный Давидису** приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

* и ** Физическое лицо и организация, внесенные в список иноагентов.

*** Признан террористической организацией, запрещен в РФ.